İran'da Susuzluk Protestolara Neden Oluyor

İran’da yaşanan su kesintileri halkı sokağa döktü. Ülkede son 50 yılın en kurak döneminin yaşandığı belirtiliyor.

İnternet ve sosyal medya platformlarına da yansıyan görüntülerde ülkenin güneybatı kesimlerinde halkın sokaklarda protestolar yaptıkları, yolları kapatarak lastikler yaktıkları görülüyor. Güvenlik yetkililerinin de halkı dağıtmaya çalıştığı bu esnada silah sesleri de duyulduğu belirtiliyor.

Asrejonoob adlı bir haber sitesinde yer alan görüntülerde yaşlı bir İranlı’nın “Devlet televizyonu bu söylediklerimizi haber yapsın ve susuzluktan telef olan büyükbaş hayvanlarımızı da göstersin” diyor.

Mayıs ayında İran Enerji Bakanı Reza Ardakanyan, son 50 yılın en kurak döneminin yaşandığını ifade etmiş ve bu yaz su kesintileri olabileceğini söylemişti.

Su kesintilerinin ülkede birçok bölgede aynı zamanda elektrik kesintilerine de neden olduğu belirtiliyor.

Bazı protesto gösterilerinde eylemcilerin “ Hamaney’e ölüm” ve “Diktatöre ölüm” sloganlari attıkları belirtiliyor. İran’da son haftalarda enerji sektöründe çalışanlar da daha iyi gelir ve çalışma koşulları nedeniyle protestolar düzenledi.

İran’da salgınla birlikte ABD’nin uyguladığı ambargolar ülke ekonomisinin iyice zora girmesine neden oldu. İran, Ortadoğu’da Corona virüsü salgınının en kötü vurduğu ülke oldu.

