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İran'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

Kirman eyaletinde tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda M.Ö. 2 bin 500 yıllarına ait olduğu tespit edilen 14 parça tarihi eser ele geçirildi

İran'ın Kirman eyaletinde tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda M.Ö. 2 bin 500 yıllarına ait olduğu tespit edilen 14 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kirman eyaletine bağlı Ciruft kentinin Başsavcısı Hüseyin Selami, güvenlik güçlerinin kentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlediğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Selami, operasyon sırasında bölgenin engebeli ve dağlık yapısından faydalanarak kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kültürel Miras Kurumu uzmanları tarafından incelenen tarihi eserlerin, M.Ö. 2 bin 500 yıllarına ait olduğunun tespit edildiğini aktaran Selami, ele geçirilen 14 parça eserin orak, metal ok başı, tunç yüzük, metal kalkan, taş düğmeler, konik metal nesnelerden oluştuğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN tarihi eser

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