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İran'da Tebriz Çarşısı'nda çıkan yangın maddi zarara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 01:20 | Son Güncelleme

İran'da Tebriz Çarşısı'nda çıkan yangın maddi zarara yol açtı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Tebriz kentindeki Tebriz Çarşısı'nda çıkan yangın maddi zarara neden oldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Doğu Azerbaycan Kriz Masası Başkanı Muhammed Bakır Hünerver yaptığı açıklamada, "Bu yangın çarşının İki kapılı arastasında meydana gelmiştir. Bu bölümde 150-200 iş yeri bulunuyor." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Hünerver, olayda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan Mehr Haber Ajansı'na konuşan Doğu Azerbaycan İtfaiye Sözcüsü Seyamek Nevruzi de yangının, kuaför malzemeleri satan bir mağazada meydana gelen patlama nedeniyle çıktığını açıkladı.

Yapımı yaklaşık 10 asır önceye dayanan Tebriz Çarşısı, dünyanın en büyük kapalı çarşısı olarak biliniyor.

2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen çarşıda 40 meslek dalının icra edildiği 5 bin 500 dükkan ve mağaza bulunuyor. Tebriz şehrinin sembol binalarından olan çarşı, İran'ın en iyi sanatçılarının elinden çıkmış tavan süslemeleri ve dış cephe mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

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İRAN Tarihi Tebriz Kapalı Çarşısı yangın

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