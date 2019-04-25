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İran'da trafik kazası: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:46 | Son Güncelleme

İran'da trafik kazası: 7 ölü

İran'ın güneyindeki Feraşbend ve Cem şehirleri arasındaki otoyolda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Fars Eyaleti Şube Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, devlet medyasına yaptığı açıklamada, Fars eyaletine bağlı Feraşbend ile Buşehr eyaletine bağlı Cem şehirleri arasındaki otoyolda iki otomobilin çarpıştığını belirtti.

Muradiyan, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçların alev alması sonucu, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'sinin yaralandığını söyledi.

İran Polisi Trafik Şube Müdürü Muhammed Hüseyin Hamidi, ocak ayında yaptığı açıklamada, ülkede her gün 40 ila 50 kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini söylemişti.

Hamidi, "Trafik kazaları ve can kayıplarının azaltılması için otoyolların daha düzenli hale gelmesi, otomobillerin güvenlik açısından yeterli seviyeye ulaştırılması, gelişmiş sistemlerden istifade edilmesi ve yeni kanun düzenlemelerinin yapılması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran'da senede yaklaşık 16 bin kişinin öldüğünü gösteren 2017 yılı verilerine göre, trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 73'ü şehirler arası yollarda, yüzde 27'si ise şehir içindeki kazalarda gerçekleşiyor.

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