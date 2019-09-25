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İran’da tren kazası: 4 ölü, 35 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

İran’da Zahedan-Tahran seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletlerinde bulunan Zahedan kenti ile başknet Tahran arasında sefer yapan bir yolcu treni raydan çıktı.

İran’da Zahedan-Tahran seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletlerinde bulunan Zahedan kenti ile başknet Tahran arasında sefer yapan bir yolcu treni raydan çıktı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Eyalet Kriz Masası Genel Müdürü Abdulrahman Şehnvazi, yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, kazanın raylarda oluşan kum birikintisi sebebiyle yaşandığını kaydetti. Trenin 5 vagonunun raydan çıktığını belirten Şehnvazi, bölgeye 7 yardım timi, 1 helikopter ve 11 ambulansın gönderildiğini söyledi. İran Acil Yardımlar Kurumu ise yaptığı açıklamada ölü sayısında artış olabileceğini bildirdi.

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