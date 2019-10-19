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İran’da Türk öğrenciler bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

İran’da lisans ve lisansüstü öğrenim gören üniversite öğrencileri, Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin düzenlediği programda bir araya geldi.Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından Elburz eyaletinin Kerec şehrinde düzenlenen programa yaklaşık 40’a yakın üniversite öğrencisi katılırken Büyükelçiliğin eğitim müşaviri Hasan Ekinci programa ev sahipliği yaptı.

İran’da lisans ve lisansüstü öğrenim gören üniversite öğrencileri, Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin düzenlediği programda bir araya geldi.
Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından Elburz eyaletinin Kerec şehrinde düzenlenen programa yaklaşık 40’a yakın üniversite öğrencisi katılırken Büyükelçiliğin eğitim müşaviri Hasan Ekinci programa ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci İhlas Haber Ajansına programa ilişkin bilgi verdi. İran’da öğrenim gören Türk üniversite öğrencilerinin aralarında kaynaşmaları ve tanışmaları için programı düzenlendiklerini söyleyen Hasan Ekinci, ”Tahran Eğitim Müşavirliğimiz Mayıs 2019 tarihinde hizmetine başladı. Daha önce maalesef İran’da kurulu bir eğitim müşavirliğimiz yoktu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, özellikle ilkokul ve yüksek öğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerimizin iş ve işlemleri ile ilgileniyoruz. Tahran’da elçiliğimizin bahçesinde 61 öğrencisi ve 11 öğretmeni olan bir ilkokulumuz var” ifadelerini kullandı
İran’da farklı üniversitelerde 50’ye yakın Türk vatandaşı üniversite öğrencinin olduğunu belirtene Ekinci, “Bunlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs alan 9 öğrencimiz var. Diğer öğrencilerimiz İran bursu ile okumaktalar. Bu öğrencilerin ülkelerine gidiş gelişleri, buradaki sorunları ve işlemleri eğitim müşavirliğimizin alanına girmektedir” dedi.
Tahran Eğitim Müşavirliği olarak düzenlenen program ile Türk üniversite öğrencilerinin birbirleri ile tanışmalarını istediklerini söyleyen Ekinci, Büyükelçiliğin bu tarz faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.
İran’da Farsça dili eğitimi gören Rukiye Sayın İran’a yaklaşık 2 yıl önce geldiğini söyleyerek, ”Şuan dil eğitimi sürecindeyim. Eğitim müşavirliğinin yaptığı ilk programa katıldım. Gayet güzeldi ve keyif aldık. Umut ediyoruz ki daha fazla programlarda buluşuruz. Elçiliğin bu tarz programlarının daha fazla olmasını umut ediyoruz. Çünkü öğrencilerle olan ilişki her zaman ve sık olmalı. Biz kendimizi yalnız hissediyoruz. Bu çok önemliydi. Umut ediyorum ki daha fazla güzel günlerimiz ve zamanımız olur” şeklinde konuştu.
İran’da yüksek öğretimine devam eden Esra Orkin ise eğitim müşavirliğinin ilk kez düzenlediği bir etkinliğe katıldığını belirterek,” Bugün çok güzel bir hatıra oldu. Umarım bu etkinliklerin devamı da gelir. Ben yurt dışında okuyan bir öğrenci olarak elçiliğimizin bize olan samimiyetini bugün daha çok hissettim. Dileğim daha güzel programlarda birlikte olmak” dedi.
Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği ilkokulunda müdür yardımcılığı yapan Özkan Uzun, İran’da okuyan tüm lisans ve lisans üstü öğrencilerin bir araya geldiklerini söyleyerek ,” Burada birlikte tanıştılar, kaynaştılar ve birbirlerini tanıma fırsatı buldular” dedi.
İran’da bulunan ailelerin çocuklarını eğitim görmeleri için Tahran Türk okuluna davet eden Özkan Uzun, ”Benim Tahran Türk Okulu Müdür Yardımcısı olarak tüm arkadaşlardan bir ricam var. Bildiğiniz, tanıdığınız çocukları ve öğrencileri olan aileleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve Türkiye’deki okullarla aynı standartlarda olan Tahran Türk okulundan haberdar edelim” ifadesini kullandı.
İran’da okuyan Türk üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen program, Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci’nin yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştirilen müzik eşliği ile son buldu.

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