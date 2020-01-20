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  4. İran'da Türkçe kitap basan yayınevi kapatılarak sahibi hapse atıldı

İran'da Türkçe kitap basan yayınevi kapatılarak sahibi hapse atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

İran'da Türkçe kitap basan yayınevi kapatılarak sahibi hapse atıldı

İran'da Türkçe kitaplar yayımlayan TakDerakht Yayınevi ile Türkçe kitaplar satan Endişeyi Nev Kitabevi "yasa dışı kitap" basıp sattıkları gerekçesiyle kapatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Tahran'da faaliyet gösteren TakDerakht Yayınevi, "yasal olmayan kitaplar basmak" suçlamasıyla süresiz kapatılırken, sahibi İhsan Şükrhudayi de 3 ay önce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Endişeyi Nev Kitabevine ise "yasa dışı kitap satmak" suçlamasıyla 1 ay kapatma ve 3 bin dolar para cezası verildi.

TakDerakht, İran'da Arap alfabesiyle Türkçe edebiyat, tarih, araştırma ve bilim kitapları yayımlıyor. Endişeyi Nev de Tahran'da Türkçe ve Türklerle ilgili kitaplar satan bir kitabevi olarak biliniyor.

İranlı yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmazken ülkedeki Türk kökenli vatandaşlar, alınan kararın son zamanlarda Türkçeye ve Türklere yönelik baskının bir parçası olduğu eleştirisinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN kitabevi Türkçe yayınevi

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