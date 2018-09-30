İran'da Tutuklu Kişilerin Yakınları Kampanya Başlattı

İran’ın yabancıları ve batıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla kendi vatandaşlarını tutuklaması, bu kişilerin ailelerinin ilk kez bir araya gelerek uluslararası diplomatlar düzeyinde yakınlarının serbest kalması için lobi yapmalarına neden oldu.

Tutuklu yakınlarının ilk bir araya gelişleri hafta ortasında BM Genel Kurulu’nun yapıldığı New York’ta oldu. Amerikalı ve diğer ülkelerin yetkilileriyle görüşen aileler İran’a yakınlarının serbest bırakılması için baskı yapılması uyarısında bulundu.

Bu kampanyaya katılanlardan biri de 11 yıl önce İran’da kaybolan Bob Levinson’un oğlu Daniel Levinson. Aile üyeleri halen daha Levinson’ın Tahran tarafından tutulduğuna inanıyor ancak İranlı yetkililer eğer yaşıyorsa şu anda 70 yaşında olması gereken Amerikan vatandaşının nerede olduğunu bilmediklerini söylüyor.

Amerika’nın Sesi İran Servisi’ne Skype aracılığıyla New York’tan bağlanan Daniel Levinson, “Bu ailelerle çalışarak, İran’ın çok sayıda Amerikalıyı rehin aldığının dünya tarafından unutulmadığından emin olmak amacındayız. Birlikte hareket etmeliyiz ve mesajımızın duyulduğundan emin olmalıyız. Amerikan hükümeti ya da uluslararası alanda bize yardım edebilecek herkesle çalışmalıyız.” dedi.