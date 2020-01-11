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  4. İran'da uçağın düşürülmesine tepkiler artıyor

İran'da uçağın düşürülmesine tepkiler artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 23:03 | Son Güncelleme

İran'da uçağın düşürülmesine tepkiler artıyor

Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanması sonrasında İran'da protestolar düzenlendi.

Başkent Tahran'ın Emir Kebir, Tahran ve Şerif üniversitelerinde düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için mum yakılarak yapılan anma töreninde rejim karşıtı slogan atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, uçakta 14 öğrencisi hayatını kaybeden Şerif Üniversitesinin önünde toplanan kalabalık "Süleymani katildir, rehberi (Hamaney) cahildir" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Tahran Üniversitesinde ise Kasım ayındaki benzin zammı protestolarında 1500 kişinin hayatını kaybettiği yönünde ve "diktatöre ölüm" sloganları atıldı. Meşhed'deki Firdevsi Üniversitesinde de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

İsfahan'ın tarihi Siusepol Köprüsü'nde toplanan kalabalık da "Halk dilencilik yapıyor, ağa (Hamaney) da efendilik yapıyor. Velayeti fakihe ölüm", "Hamaney katildir, velayeti (rehberliği) de batıldır" ve "Düşman buradadır, yalan yere ABD'dir diyorlar" şeklinde sloganlar attı.

Hemedan, Şiraz ve Reşd gibi kentlerde de düzenlenen anma törenlerinde yönetim eleştirildi ve rejim karşıtı söylemlerde bulunuldu.

Öte yandan İran devlet televizyonu sunucusu Zehra Hatemirad, görevine daha fazla devam edemeyeceğini bildirerek istifasını açıkladı.

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