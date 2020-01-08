İran’da Ukrayna Havayolları’na Ait Yolcu Uçağı Düştü

İran devlet medyası, başkent Tahran’da Ukrayna havayollarına ait bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü bildirdi. Devlet televizyonu ve resmi IRNA haber ajansının geçtiği haberlere göre, içinde en az 170 yolcu bulunan Boeing 737 tipi uçak İmam Humenyni Havaalanı’ndan kalkmasından hemen sonra düştü. Haberde, uçağın mekanik sorunlar nedeniyle düştüğünün tahmin edildiği kaydedildi.

Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz bilgi verilmezken, uçağın halen alevler içinde olduğu ve Tahran’ın güneybatısındaki kaza yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

İranlı yetkililer, bazı yolcuların kurtarılabileceği ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Kaza İran’ın Kasıl Süleymani’nin öldürülmesine karşılık olarak Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsleri füzelerle vurmasından birkaç saat sonra meydana geldi.

