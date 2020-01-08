HABER
  4. İran’da Ukrayna Havayolları’na Ait Yolcu Uçağı Düştü

İran’da Ukrayna Havayolları’na Ait Yolcu Uçağı Düştü

08.01.2020 07:39 | Son Güncelleme

İran devlet medyası, Tahran’da Ukrayna havayollarına ait bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü bildirdi. Devlet televizyonu ve resmi IRNA haber ajansının geçtiği haberlere göre, içinde en az 170 yolcu bulunan Boeing 737 tipi uçak İmam Humeyni Havaalanı’ndan kalkmasından hemen sonra düştü

İran’da Ukrayna Havayolları’na Ait Yolcu Uçağı Düştü

İran devlet medyası, başkent Tahran’da Ukrayna havayollarına ait bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü bildirdi. Devlet televizyonu ve resmi IRNA haber ajansının geçtiği haberlere göre, içinde en az 170 yolcu bulunan Boeing 737 tipi uçak İmam Humenyni Havaalanı’ndan kalkmasından hemen sonra düştü. Haberde, uçağın mekanik sorunlar nedeniyle düştüğünün tahmin edildiği kaydedildi.

Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz bilgi verilmezken, uçağın halen alevler içinde olduğu ve Tahran’ın güneybatısındaki kaza yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

İranlı yetkililer, bazı yolcuların kurtarılabileceği ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Kaza İran’ın Kasıl Süleymani’nin öldürülmesine karşılık olarak Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsleri füzelerle vurmasından birkaç saat sonra meydana geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
İran’da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü 2- YENİDENİran’da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü 2- YENİDEN
Demokratlar'dan İran Tepkisi: ‘Dünya Bir Savaşı Kaldıramaz’Demokratlar'dan İran Tepkisi: ‘Dünya Bir Savaşı Kaldıramaz’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Irak'a üstü kapalı gözdağı!

Trump'tan Irak'a üstü kapalı gözdağı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da 180 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!

İran'da 180 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu: Her şey iyi

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'dan intikam hamlesi! ABD'nin 2 askeri üssünü balistik füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

Son dakika: ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

NATO'dan Irak kararı! Yerleri değiştirildi

NATO'dan flaş Irak karar! Yerleri değiştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.