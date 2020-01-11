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  4. İran’da Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi

İran’da Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 21:08 | Son Güncelleme

İran’ın başkenti Tahran’da bir grup üniversite öğrencisi, Ukrayna’ya ait yolcu uçağının düşürülmesini protesto etti.İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Emir Kebir ve Şerif Üniversiteleri önünde bir grup öğrenci, düşürülen Ukrayna uçağında ölenler anısına merasim düzenlerken, tören kısa sürede, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü.

İran’da Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi

İran’ın başkenti Tahran’da bir grup üniversite öğrencisi, Ukrayna’ya ait yolcu uçağının düşürülmesini protesto etti.
İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Emir Kebir ve Şerif Üniversiteleri önünde bir grup öğrenci, düşürülen Ukrayna uçağında ölenler anısına merasim düzenlerken, tören kısa sürede, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gösteride, hükümeti uçağın düşürülmesi nedeniyle eleştiren öğrenciler, İranlı yetkilileri ve hükümeti istifaya çağırırken, rejim karşıtı sloganlar atıldı.

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