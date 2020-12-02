İran'da Üst Düzey İki İsmin Daha Öldürüldüğü İddia Ediliyor

Ülkenin nükleer programının en önemli ismi sayılan Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesinin ardından İran Parlamentosu’nda vekiller dün, “İsrail’e ölüm” sloganları attı. Yapılan oylamada da uranyum zenginleştirme oranının yüzde 20’ye çıkarılmasına ve BM denetimlerini durdurmaya da onay verdiler.

Arap ve İran medyasında yer alan haberlerde Fahrizade’nin öldürülmesinin ardından son 48 saat içerisinde, İran Ordusu ve istihbarattan iki üst düzey ismin daha öldürüldüğü iddia edildi.

Suudi Arabistan’dan yayın yapan El Arabiya Televizyonu, Devrim Muhafızları Komutanı Müslim Şehdan’ın, insansız hava aracı saldırısıyla, Irak-Suriye sınırında Pazar günü öldürüldüğünü iddia etti.

Haberde Şehdan’ın bulunduğu araçtaki diğer kişilerin de saldırıda öldüğü belirtildi. Aracın patlayıcı dolu olduğu bu sebeple de büyük bir patlamanıjn da yaşandığı öne sürüldü.

Aralarında İran muhalif haber kaynaklarından biri olarak bilinen Javanha sitesinin de bulunduğu bazı kaynaklar, üst düzey istihbarat yetkilisi Habib Sawari’inin de evinde uğradığı bir silahlı saldırıda öldürüldüğünü iddia ediyor. Sawari’nin öldürüldüğü haberini henüz İranlı yetkililer doğrulamadı.