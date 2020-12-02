İran'da Üst Düzey İki İsmin Daha Öldürüldüğü İddia Ediliyor

Ülkenin nükleer programının en önemli ismi sayılan Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesinin ardından İran Parlamentosu’nda vekiller dün, “İsrail’e ölüm” sloganları attı. Yapılan oylamada da uranyum zenginleştirme oranının yüzde 20’ye çıkarılmasına ve BM denetimlerini durdurmaya da onay verdiler.
Arap ve İran medyasında yer alan haberlerde Fahrizade’nin öldürülmesinin ardından son 48 saat içerisinde, İran Ordusu ve istihbarattan iki üst düzey ismin daha öldürüldüğü iddia edildi.
Suudi Arabistan’dan yayın yapan El Arabiya Televizyonu, Devrim Muhafızları Komutanı Müslim Şehdan’ın, insansız hava aracı saldırısıyla, Irak-Suriye sınırında Pazar günü öldürüldüğünü iddia etti.
Haberde Şehdan’ın bulunduğu araçtaki diğer kişilerin de saldırıda öldüğü belirtildi. Aracın patlayıcı dolu olduğu bu sebeple de büyük bir patlamanıjn da yaşandığı öne sürüldü.
Aralarında İran muhalif haber kaynaklarından biri olarak bilinen Javanha sitesinin de bulunduğu bazı kaynaklar, üst düzey istihbarat yetkilisi Habib Sawari’inin de evinde uğradığı bir silahlı saldırıda öldürüldüğünü iddia ediyor. Sawari’nin öldürüldüğü haberini henüz İranlı yetkililer doğrulamadı.
İran Eski Cumhurbaşkanı Ebul Hasan Beni Sadr, Amerika’nın sesine yaptığı değerlendirmede, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in son olaylara karşı bir askeri yanıt verip vermeyeceğini düşündüğünü söyledi.
Sadr, BM denetçilerine izin verilmemesi konusundaki parlamento onayı konusunda da parlamentonun, nihai karar organı olmadığı değerlendirmesini yaptı.
Sadr, hem İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hem de Suudi Veliaht Prens Selman’ın, İran’ın bir askeri çatışma içerisine çekilmesini, iç siyasi nedenlerle isteyebileceklerini dile getirdi.
Öte yandan İran hükümet sözcüsü Ali Rebii gazetecilere yaptığı açıklamada, nükleer bilim adamı Fahrizade’nin öldürülmesinin psikolojik bir operasyon olduğunu ancak bunu cinayeti işleyenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını söyledi.
Rebii, suikastin İran’da halk arasında huzursuzluk yaratmak amacında olduğunu ve İran’ın stratejisine zarar vermeye çalıştığını belirtti.
Reuters Haber Ajansı, Fahrizade’nin öldürülmesinden önce Amerikan uçak gemisi Nimitz’in Körfez’e giriş yaptığını ayrıca ortadoğudaki bazı üslere de B-52 ağır bombardıman uçaklarının konuşlandırıldığını duyurmuştu.