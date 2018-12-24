İran'da üstü kapalı sokak eylemleri uyarısı

İran Mücadeleci Din Adamları Topluluğu Üyesi Muhammed Taki Fazıl Meybedi, İran halkının Fransa'daki gibi sokağa çıkmadığını ancak bunun mevcut durumdan memnuniyet anlamına gelmediğini söyledi.

İran Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya açıklama yapan Meybedi, "Halk ekonomik sorunlarla mücadele ediyor ve mevcut durumdan memnun değil. Eğer bu sorunlar sürekli hale gelirse halkın mücadele gücü biter." dedi.

Meybedi, ekonomik baskıların İran'daki ekonomik sorunların nedenleri arasında yer aldığını ancak asıl nedenin ülke içindeki yanlış uygulamalar olduğunu dile getirdi.

Halkın sorunlar karşısında Fransa'daki gibi sokağa çıkmayı tercih etmediğini vurgulayan Meybedi, ülkede ekonomi, hukuk ve siyasi alanlarda reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Meybedi, halka doğruların anlatılmaması halinde kamuoyu nezdinde devlete karşı güvensizlik oluşacağı uyarısında bulundu.

