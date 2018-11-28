İran'da uyuşturucu operasyonu

İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonlarda 2 kaçakçı öldürüldü, 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sistan ve Beluçistan eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, basına yaptığı açıklamada, Pakistan sınırındaki Haş İlçesi'nde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonlar sırasında kaçakçılar ile polis arasında silahlı çatışma yaşandığını söyledi.

Çatışmalarda 2 kaçakçının öldürüldüğünü 3 kaçakçının ise gözaltına alındığını aktaran Kanberi, söz konusu operasyonda 1,5 ton uyuşturucu madde ile uzun namlulu silahlar ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

İran güvenlik güçlerinin geçen ay İran-Afganistan-Pakistan sınırında gerçekleştirdiği operasyonlarda 14 uyuşturucu kaçakçısı ölü ele geçirilmişti. Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçılarıyla İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Uluslararası uyuşturucu şebekeleri, Afganistan'da üretilen uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine ulaştırmak için İran topraklarını kullanmaya çalışıyor.

