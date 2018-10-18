İran'da uyuşturucu sorunu

İSTANBUL (AA) - İran Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Araştırma Kurumu Genel Müdürü Hamid Rıza Serami, Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 35'inin İran'dan geçtiğini söyledi.
İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Horasan-ı Rezevi kentinde düzenlenen Uyuşturucu Bağımlılığı ve Toplumsal Zararların Önlenmesi" adlı toplantıda konuşan Serami, "Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 35'i İran'dan geçiyor." dedi.
Bu durumun ülkede birçok soruna neden olduğunu belirten Serami, "İran'da 15-64 yaş arasında toplam 2 milyon 802 bin uyuşturucu madde bağımlısı var. Bunlardan 800 ila 850 bini tedavi amaçlı sağlık hizmetleri şemsiyesi altında." ifadesini kullandı.
Serami, ayrıca İran'da 156 bin kadının da uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu kaydetti.
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