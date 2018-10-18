HABER

İran'da uyuşturucu sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

İran Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Araştırma Kurumu Genel Müdürü Hamid Rıza Serami, Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 35'inin İran'dan geçtiğini ve ülkede 2 milyon 800 bin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Araştırma Kurumu Genel Müdürü Hamid Rıza Serami, Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 35'inin İran'dan geçtiğini söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Horasan-ı Rezevi kentinde düzenlenen Uyuşturucu Bağımlılığı ve Toplumsal Zararların Önlenmesi" adlı toplantıda konuşan Serami, "Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 35'i İran'dan geçiyor." dedi.

Bu durumun ülkede birçok soruna neden olduğunu belirten Serami, "İran'da 15-64 yaş arasında toplam 2 milyon 802 bin uyuşturucu madde bağımlısı var. Bunlardan 800 ila 850 bini tedavi amaçlı sağlık hizmetleri şemsiyesi altında." ifadesini kullandı.

Serami, ayrıca İran'da 156 bin kadının da uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu kaydetti.

PARTNER5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Uyuşturucu çalıp parasını FETÖ'cülere aktardığı öne sürülen eski polis itirafçı olduUyuşturucu çalıp parasını FETÖ'cülere aktardığı öne sürülen eski polis itirafçı oldu
Derik'te 9 muhtar görevden uzaklaştırıldıDerik'te 9 muhtar görevden uzaklaştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.