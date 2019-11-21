İran'da Uzmanlar Meclisinden yabancı sosyal medya uygulamalarına yasak

Hatemi, Uzmanlar Meclisi üyelerinin, benzin zammının ülkedeki temel ihtiyaç malzemelerinin artışına neden olmaması için güçlü ve sağlam hükümet denetimi yapılmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Yabancı sosyal medya uygulamaları ve mesajlaşma programlarının faaliyetlerinin engellenmesi yönünde karar çıkarıldığını aktaran Hatemi, "Uzmanlar Meclisi, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Komisyonu üyeleri, çıkardıkları kararla yetkililerin bu şebekelerin ülkedeki faaliyetlerine bundan böyle izin vermemesi gerektiğini vurguladılar." ifadesini kullandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Uzmanlar Meclisi Sözcüsü Ayetullah Ahmed Hatemi, Kum'da düzenlenen Uzmanlar Meclisi Siyasi, Sosyal ve Kültürel Komisyonu sırasında yaptığı açıklamada, ülkedeki son protestolar sırasında yabancı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının "tahrip edici" rol oynadığını söyledi.

İran'da ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi tarafından çıkarılan yabancı sosyal medya uygulamalarını yasaklama kararının uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

- İran'da benzin zammı protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Yetkililer olaylarda şu ana kadar 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da bini aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu.

İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor. Göstericiler, sosyal medya ve mobil mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize olduğu için cumartesi günü ülke genelinde istisnai durumlar dışında internet erişimi engellenmişti.

İnternete erişim bugün itibarıyla yeniden başlamıştı.

- 2017'deki gösteriler sonrasında Telegram kapatılmıştı