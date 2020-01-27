İran'da yaklaşık 6 bin göçmen kuş telef oldu

İSTANBUL (AA) - İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Behşehr ilçesindeki Miyankale Ulusal Parkı'nda 5 bin 950 kuş telef oldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hazar Denizi'ndeki Gürgan Körfezi'nde yer alan Miyankale Ulusal Parkı'nda yaklaşık bir haftada 5 bin 950 göçmen kuş öldü.

Ölüm nedeni henüz belirlenemezken, İran Veteriner Kurumu, gıda zehirlenmesi ihtimaline işaret etti.

İran Çevre ve Yaban Hayatı Koruma Ofisi, ulusal park ve çevresinde av yasağı getirdi.

Her yıl 5'ten fazla kuş türüne ve yarım milyondan fazla kuşa ev sahipliği yapan parkta, flamingolar, pelikanlar, sülünler, ördekler, gri leylekler ve kartallar bulunuyor.

