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  4. İran’da yarın ulusal yas ilan edildi

İran’da yarın ulusal yas ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 23:01 | Son Güncelleme

İran Hükümeti, Ukrayna Havayollarına ait uçak kazasında 176 ve Süleymani’nin cenaze töreninde 56 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 9 Ocak Perşembe gününü ulusal yas olarak ilan ettiğini duyurdu.İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçak kazasında 176 kişinin ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenaze töreninde 56 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 9 Ocak Perşembe gününün ulusal yas olarak ilan edildiğini duyurdu.Öte yandan Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra teknik bir arıza sebebiyle düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.ABD’nin düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’nin Kirman şehrinde düzenlenen cenaze merasiminde çıkan izdihamda da 56 kişi hayatını kaybederken, 213 kişi de yaralanmıştı.

İran Hükümeti, Ukrayna Havayollarına ait uçak kazasında 176 ve Süleymani’nin cenaze töreninde 56 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 9 Ocak Perşembe gününü ulusal yas olarak ilan ettiğini duyurdu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçak kazasında 176 kişinin ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenaze töreninde 56 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 9 Ocak Perşembe gününün ulusal yas olarak ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra teknik bir arıza sebebiyle düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD’nin düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’nin Kirman şehrinde düzenlenen cenaze merasiminde çıkan izdihamda da 56 kişi hayatını kaybederken, 213 kişi de yaralanmıştı.

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