İran'da Yasaklı Adaylar Seçime Girebilecek mi?

Bazı adaylara getirilen yasaklar, Hamaney'in yakın müttefiklerinden biri olan yargı erki başkanı muhafazakar İbrahim Reisi'nin elini güçlendirdi. Ancak yasakların aynı zamanda ABD yaptırımları nedeniyle zarar gören ekonomiden memnuniyetsizlik duyan seçmenlerin sandık başına gitme oranının artacağı umutlarını da suya düşürebilir. Hamaney, Cuma günkü açıklamasında, diskalifiye edilen bazı adayların haksızlığa uğradığını söyledi.

İran'ın yönetiminde son söz sahibi olan dini lider Hamaney, geçen ay Devrim Muhafızları Konseyi'nin 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını koyan bazı ılımlı ve muhafazakar isimleri reddetmesini onaylamıştı. Bu isimler arasında eski meclis sözcüsü Ali Laricani de vardı.

İran'da seçim denetiminden sorumlu Devrim Muhafızları Konseyi, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde katılmak için başvuru yapan bazı isimlerin adaylıktan men edilmesinin yeniden gözden geçirilebileceğini bildirdi. Bu açıklama, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bazı adaylara haksızlık yapıldığını söylemesi üzerine yapıldı.

Hamaney, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Tarama sürecinde bazı adaylara haksızlık yapıldı. Bazı yalanlarla suçlandılar, bunlar ne yazık ki internette de yayıldı. İnsanların onurunu korumak en önemli meselelerden biridir. Sorumlu kurumlara bu onuru yeniden sağlamaları çağrısı yapıyorum" dedi.

Hamaney'e yakın bir yetkili olan Mehdi Fazaeli, Twitter'da yaptığı açıklamada, dini liderin eleştirisinin hedefinde Devrim Muhafızları Konseyi'nin yer almadığını, bunun Konsey'in kararını etkilemeyeceğini söyledi.

Devrim Muhafızları Konseyi'nin reddettiği adaylara yeniden seçime girme hakkı tanıyıp-tanımayacağı ya da bu açıklamanın adayların geçirildiği taramayla ilgili söylentileri bertaraf etme amacı mı taşıdığı netlik kazanmış değil. Sosyal medya paylaşımlarına göre bazı adaylar, yurtdışında yaşayan ve çifte vakandaş olan akrabaları hakkında sert sorulara maruz kaldı. İran, çifte vatandaşlığı kabul etmiyor.

İranlı seçmenler 18 Haziran'da beşi sertlik yanlısı ikisi ılımlı, toplam yedi aday arasında bir tercih yapacak. Bu anda görev başında olan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yasalar gereği üçüncü kez yarışa katılamıyor.