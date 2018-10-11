İran'da Yemani tarikatı üyelerine gözaltı

İSTANBUL (AA) - İran'da Yemani tarikatına üye olduğu öne sürülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı İze ilçesinde Yemani tarikatına üye olduğu iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
İran medyasında son iki gündür yayımlanan haberlerde, söz konusu kişilerin yaklaşık bir ay önce gözaltına alındığı belirtildi.
Şii mezhebine göre, "Yemani" adında bir kişi Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce ortaya çıkacak.
Irak'ta, Yemani olduğunu iddia eden Ahmed el-Hasan'ın İran'da taraftarları bulunuyor. Tahran yönetimi tarafından "sapık düşünce" olarak kabul edilen bu ve benzeri eğilimlerin mensupları İran'da idama varan ağır cezalara çarptırılıyor.
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