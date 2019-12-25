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  4. İran'da internete kısıtlama getirildi!

İran'da internete kısıtlama getirildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

İran'da benzin zammına karşı protestoların yeniden başlatılması yönünde çağrılar yapılırken bazı kentlerde internet erişimine kısıtlama getirildi.

İran'da internete kısıtlama getirildi!

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Elborz, Kürdistan, Zencan ve Şiraz eyaletlerinde internet bağlantısı sınırlandırıldı.

Rejim muhalifleri tarafından son günlerde sosyal medyada "5 Dey" (26 Aralık) etiketiyle, benzin zammı protestolarının 40. günü münasebetiyle ülke genelinde gösteri çağrıları yapılıyordu.

Bu yöndeki çağrılar sürerken Tahran'da bazı operatörlerin kullanıcılarına yarın günün belli saatlerinde "teknik çalışma" gerekçesiyle internet bağlantısında kesintiye gidileceğini duyurması dikkati çekti.

Bu arada geçen ay yaşanan olaylarda hayatını kaybeden kişilerden bazılarının aileleri de yarın anma töreni düzenleyeceklerini duyuruyor. Ancak Tahran yönetiminin güvenlik gerekçesiyle bu tür törenlere izin vermediği biliniyor.

BENZİN ZAMMI GÖSTERİLERİ

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
internet İRAN sınırlama

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