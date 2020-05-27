İran’da Yeni Seçilen Meclis Toplandı

Corona virüsü salgınından en kötü etkilenen Ortadoğu ülkelerinden İran’da yeni meclis, 21 Şubat’ta yapılan seçimlerin ardından sıkı sağlık önlemleri ve sosyal mesafe uygulamaları altında toplandı.

İran devlet medyası, Başkent Tahran’ın güneyindeki meclis binasına girmeden önce ateşi ölçülen birçok üyenin yüz maskesi taktığını bildirdi.

İran’da meclis üyelerini onaylayan sertlik yanlısı Muhafız Konseyi, binlerce ılımlı adayı ve muhafazakar liderin seçimlere katılmasını engellemişti. Bu durumda seçmenler, yalnızca sertlik yanlısı adaylarla dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı olan ve fazla dikkat çekmeyen muhafazakar adaylar arasında tercih yapmak zorunda kalmıştı.

İran’da sertlik yanlıları gibi muhafazakarlar da iktidarı destekliyor. Ancak muhafazakarlar, dış dünyaya daha açık olmayı destekliyor. İran’ın 290 sandalyeli meclisi, ülkenin nükleer politikası gibi uluslararası ilişkilerle ilgili konularda fazla etki sahibi değil. Bu konularla ilgili politikaların belirlenmesinde son söz, dini lider Hamaney’e ait. Ancak meclisteki bu adaylar, 2021 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sertlik yanlılarını destekleyebilir ve Tahran’ın daha sert bir dış politika izlemesine neden olabilir. Meclis üyeleri gelecek hafta, bir yıl süreyle görev yapacak meclis başkanını seçecek.