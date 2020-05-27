HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran’da Yeni Seçilen Meclis Toplandı

İran’da Yeni Seçilen Meclis Toplandı

27.05.2020 18:13 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınından en kötü etkilenen Ortadoğu ülkelerinden İran’da yeni meclis, 21 Şubat’ta yapılan seçimlerin ardından sıkı sağlık önlemleri ve sosyal mesafe uygulamaları altında toplandı

İran’da Yeni Seçilen Meclis Toplandı

Corona virüsü salgınından en kötü etkilenen Ortadoğu ülkelerinden İran’da yeni meclis, 21 Şubat’ta yapılan seçimlerin ardından sıkı sağlık önlemleri ve sosyal mesafe uygulamaları altında toplandı.

İran devlet medyası, Başkent Tahran’ın güneyindeki meclis binasına girmeden önce ateşi ölçülen birçok üyenin yüz maskesi taktığını bildirdi.

İran’da meclis üyelerini onaylayan sertlik yanlısı Muhafız Konseyi, binlerce ılımlı adayı ve muhafazakar liderin seçimlere katılmasını engellemişti. Bu durumda seçmenler, yalnızca sertlik yanlısı adaylarla dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı olan ve fazla dikkat çekmeyen muhafazakar adaylar arasında tercih yapmak zorunda kalmıştı.

İran’da sertlik yanlıları gibi muhafazakarlar da iktidarı destekliyor. Ancak muhafazakarlar, dış dünyaya daha açık olmayı destekliyor. İran’ın 290 sandalyeli meclisi, ülkenin nükleer politikası gibi uluslararası ilişkilerle ilgili konularda fazla etki sahibi değil. Bu konularla ilgili politikaların belirlenmesinde son söz, dini lider Hamaney’e ait. Ancak meclisteki bu adaylar, 2021 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sertlik yanlılarını destekleyebilir ve Tahran’ın daha sert bir dış politika izlemesine neden olabilir. Meclis üyeleri gelecek hafta, bir yıl süreyle görev yapacak meclis başkanını seçecek.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkede Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 7.564’e çıktığını, doğrulanan toplam vaka sayısınınsa 141 bin 591 olduğunu bildirdi.

Devlet televizyonu, açılış törenine katılan 268 meclis üyesinin Corona virüsü testlerinin negatif olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, ‘‘Bu tehlikeli virüse karşı mücadelede başarılı olan ülkeler arasındayız’’ dedi.

Devlet haber ajansı IRNA’ya göre salgın nedeniyle meclis üyelerinin İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah Humeyni’nin mezarına yaptığı geleneksel ziyaret iptal edildi.

Öte yandan İran'da 69 gün aradan sonra Şiilere ait kutsal mekanlar ve türbeler açıldı. Ancak ziyaretçilerin bu mekanlara girişte sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. İran’da Corona virüsü salgını bugüne kadar onlarca yetkilinin ölümüne de neden oldu. Bunlardan ikisi, Şubat ayında yapılan meclis seçimini kazanan isimlerdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
ABD'de ölü sayısı bir günde 839 arttı!ABD'de ölü sayısı bir günde 839 arttı!
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
İtalya'da koronavirüsten can kaybı 33 bin 72'ye yükseldi

İtalya'da son durum

Dünyanın en geniş oturma kapasiteli elektrikli uçağı ilk kez yarın havalanıyor

İlk kez havalanıyor! Dünyanın en genişi...

Son dakika: İspanya'da 24 saatte koronavirüs nedenli 1 ölüm!

İspanya'da koronavirüs nedenli 1 ölüm!

Baba kızını uykusunda vahşice öldürdü!

Baba kızını uykusunda vahşice öldürdü!

ABD'de ölü sayısı bir günde 839 arttı!

ABD'de ölü sayısı bir günde 839 arttı!

ABD'yi sarsan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'yi sarsan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.