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İran'da Yeni Yeraltı Füze Tesisi İddiası

15.03.2021 21:23 | Son Güncelleme:
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İran'da Yeni Yeraltı Füze Tesisi İddiası

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Komutanı tarafından açılışı yapılan yeni bir yeraltı füze deposunun görüntülerini yayınladı

İran’da devlet televizyon kanalında yayınlanan bir habere göre, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami yeni bir yeraltı füze deposunun açılışını yaptı.

General Hüseyin Selami’nin, “kruz füzeleri ve balistik füzelerin deniz kuvvetlerini daha da güçlendireceği” yönünde açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Sığınak benzeri bir alana yerleştirilen bir dizi füzenin görüntülerinin de paylaşıldığı haberde yeni yeraltı deposunun nerede olduğu ya da kaç füzenin depolandığıyla ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

İran yönetimi 2011 yılından bu yana ülke genelinde ve stratejik bir konumda olan Hürmüz Boğazı kıyıları yakınlarında yeraltı tesisleri sayısını büyük oranda arttırdı. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, ülkenin sahip olduğu füzeler arasında 2 bin kilometre menzilli, İsrail dahil Ortadoğu’nun büyük bir bölümüne ulaşacak kapasitede füzeler yer alıyor.

Amerika ve batılı müttefikleri İran’ın füze sistemi programının yanı sıra nükleer programını da uluslararası çapta bir tehdit olarak görüyor. İran’ın nükleer programının kontrol altında tutulmasının hedeflendiği 2015 tarihli uluslararası anlaşmadan ABD’yi eski Başkan Donald Trump’ın çıkarmasından bu yana Tahran yönetiminin anlaşmaya bağlılığı da sorgulanıyor.

İran Devrim Muhafızları geçen yıl Temmuz ayında Hürmüz Boğazı’nda, maket bir Amerikan uçak gemisine yönelik tatbikatta yeraltı balistik füzelerini test ederek de batılı ülkelerin tepkisini toplamıştı.

Birleşmiş Milletler’in silah ambargosu uyguladığı İran yönetimi füze programını caydırıcı bir güç olarak kullanma çabasında. Son dönemlerde sayılarında artış gözlemlenen yeraltı depolarının ise bu füzelerin korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

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