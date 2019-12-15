HABER

İran'da yoğun hava kirliliği nedeniyle alınan önlemler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 20:41 | Son Güncelleme

Başkent Tahran'da okullara verilen ara 1 gün uzatılırken 2 eyalet ve 3 kentte daha okullar 1 günlüğüne tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime verilen ara 1 gün uzatılırken, 2 eyalet ve 3 kentte daha okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Ülkede yoğun hava kirliliği nedeniyle alınan önlemler devam ediyor. Başkentte hava kirliliğinin 170 mikrogram/metreküp olarak belirlendiği ve bunun tüm gruplar için riskli olduğu açıklandı. Bu çerçevede, Tahran'da yarın da ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

Tahran'la birlikte Elburz ve Doğu Azerbaycan eyaletlerindeki okulların yanı sıra İsfahan, Kum ve Save kentlerinde de okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Devlet medyasındaki haberlerde, 22 ambulansın yanı sıra acil yardım ekiplerinin, kentin en kalabalık meydanlarından Azadi, İnkılap, Firdevsi, İmam Hüseyin, Veli Asır ve Venek başta olmak üzere farklı noktalarda hazır bulundurulacağı bildirildi.

Ayrıca, kamyonların trafiğe çıkmasıyla ilgili sınırlamanın devam edeceği, daha önce belli güzergahları kapsayan tek-çift plaka düzenlemesinin, yarın tüm şehirde uygulanacağı ve şehir içi toplu taşıma ücretlerinin yarıya indirileceği kaydedildi.

Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor! Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor!
Bursa'da kaçak telefon operasyon: 1 gözaltıBursa'da kaçak telefon operasyon: 1 gözaltı
Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandıHatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava kirliliği İRAN Tahran

En Çok Okunan Haberler

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

ABD, İsrail'deki seçimlerden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını açıklayabilir

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Son dakika: Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.