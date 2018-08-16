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‘İran’da Yoksulluk Tsunami Etkisi Yapabilir’

16.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

Tahran Şehir Konseyi Başkanı Muhsin Haşemi Rafsancani, İran’daki son durumu “Yoksulluk insanların üzerine tsunami gibi çöküyor” sözleriyle değerlendirdi. Rafsancani, eski İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Ekber Haşemi Rafsancani’nin büyük oğlu

‘İran’da Yoksulluk Tsunami Etkisi Yapabilir’

İran’da devlete ait basın kurumları, Tahran Şehir Konseyi Başkanı Muhsin Haşemi Rafsancani’nin İran’da yoksulluğun “tsunami etkisiyle” toplumun üzerine gittiği şeklindeki yorumuna yer verdi.

ABD, İran’a yönelik daha sert ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazırlanırken Rafsancani’ye göre bu hamle İran’da riyalin değerini daha da düşürebilir, ithalat maliyetlerini arttırabilir, enflasyonu tetikleyebilir ve insanların alım gücünü azaltabilir.

Basın da Rafsancani’nin “Bugün yoksulluk insanların üzerine tsunami gibi çöküyor” sözüne yer verildi. Tahran Şehir Konseyi Başkanı Rafsancani, eski İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Ekber Haşemi Rafsancani’nin büyük oğlu.

Başkan Trump geçtiğimiz aylarda Amerika’yı İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekmiş ve yeni bir anlaşmaya yanaşmayan İran’a ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bunlar arasında finansal işlemlere yasak getirilmesi, otomobil, ticari uçak ve aralarında altının da yer aldığı metallerin ticaretine kısıtlama getirilmesi gibi maddeler yer alıyor. İran’ın petrol endüstrisini ve merkez bankasını hedef alacak daha sert yaptırımlarınsa Kasım ayında devreye girmesi bekleniyor.

Rafsancani konuşmasında İranlı yetkililerin geleneksel yaklaşımlarının ekonomiyi düzeltmeye yetmeyeceğini,

İran halkını, kendisini bekleyen toplumsal mahrumiyet fırtınasından ancak aileler ve devlete bağlı olmayan yardım kurumları gibi sivil toplum gruplarının çıkarabileceğini kaydetti.

Çarşamba günü Amerika’nın Sesi Farsça Dil Bölümü’ne açıklama yapan İran kökenli Amerikalı ekonomist Siamek Şocayi, yaptırımların ikinci kısmının İranlılar’ın gelirini şu ana kadarki en düşük seviyesine düşüreceğini söyledi.

Uzman, bundan böyle İran’ın yurtdışından gıda ithal etmek için mali gücü kalmayacağını ve yetkililerin karneyle gıda dağıtmak zorunda kalabileceklerini belirtti.

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