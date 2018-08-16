‘İran’da Yoksulluk Tsunami Etkisi Yapabilir’

İran’da devlete ait basın kurumları, Tahran Şehir Konseyi Başkanı Muhsin Haşemi Rafsancani’nin İran’da yoksulluğun “tsunami etkisiyle” toplumun üzerine gittiği şeklindeki yorumuna yer verdi.

ABD, İran’a yönelik daha sert ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazırlanırken Rafsancani’ye göre bu hamle İran’da riyalin değerini daha da düşürebilir, ithalat maliyetlerini arttırabilir, enflasyonu tetikleyebilir ve insanların alım gücünü azaltabilir.

Basın da Rafsancani’nin “Bugün yoksulluk insanların üzerine tsunami gibi çöküyor” sözüne yer verildi. Tahran Şehir Konseyi Başkanı Rafsancani, eski İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Ekber Haşemi Rafsancani’nin büyük oğlu.

Başkan Trump geçtiğimiz aylarda Amerika’yı İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekmiş ve yeni bir anlaşmaya yanaşmayan İran’a ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bunlar arasında finansal işlemlere yasak getirilmesi, otomobil, ticari uçak ve aralarında altının da yer aldığı metallerin ticaretine kısıtlama getirilmesi gibi maddeler yer alıyor. İran’ın petrol endüstrisini ve merkez bankasını hedef alacak daha sert yaptırımlarınsa Kasım ayında devreye girmesi bekleniyor.