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İran’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 22:26 | Son Güncelleme

İran’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30 yaralı

İran’ın kuzeybatısındaki Loristan eyaletinin merkezi Hürremabad’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkan Vekili Pir Hüseyin Kulivend, devlet medyasında yer alan açıklamasında, Loristan’ın Dorud kentinden eyaletin merkezi Hürremabad'a giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulansın gönderildiğini kaydeden Kulivend, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN trafik kazası

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