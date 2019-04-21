İran’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30 yaralı

İran’ın kuzeybatısındaki Loristan eyaletinin merkezi Hürremabad’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkan Vekili Pir Hüseyin Kulivend, devlet medyasında yer alan açıklamasında, Loristan’ın Dorud kentinden eyaletin merkezi Hürremabad'a giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulansın gönderildiğini kaydeden Kulivend, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi.

