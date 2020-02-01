İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

İran'da Tahran-Kirmanşah seferini yapan ve 110 kişi taşıyan İran Air'e ait yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kirmanşah Valisi Huşeng Bazuvend, Kirmanşah Şehid Eşref İsfahani Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıkan İran Air'e ait Airbus A319 tipi yolcu uçağının mürettebat dahil 110 kişi taşıdığını belirtti.

Uçaktaki mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini söyleyen Bazuvend, yoğun kar yağışı ve iniş takımlarındaki kusurun kazaya yol açmış olabileceğini ve olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.

İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan Caspian Hava Yollarına ait başka bir yolcu uçağı da 27 Ocak'ta Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkmış, olayda zarar gören olmamıştı.

