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İran'da yolcu uçağı inişi sırasında alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

İran Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Sorumlusu Rıza Caferzade uçakta bulunan 24 yolcunun tahliye edildiğini belirtti

İSTANBUL (AA) - İran'da bir yolcu uçağı başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Sorumlusu Rıza Caferzade, İran'ın Homa Havayolları Şirketi'ne ait Fokker 100 tipi yolcu uçağının piste inişi esnasında tekerleklerinin açılmaması sonucu alev aldığını söyledi.

Çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü aktaran Caferzade, uçakta bulunan 24 yolcunun tahliye edildiğini dile getirdi.

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