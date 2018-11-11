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İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Tahran-Amsterdam seferi yapan yolcu uçağı, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tebriz kentine acil iniş yaptı

İSTANBUL (AA) - İran'da Tahran-Amsterdam seferi yapan yolcu uçağı, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tebriz'e acil iniş yaptı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Doğu Azerbaycan Acil Durum Başkanı Vahid Şadiniya, Tahran'dan Amsterdam'a havalanan yolcu uçağının, Hollandalı bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tebriz Şehid Medeni Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığını söyledi.

Şadiniya, ismi açıklanmayan yolcunun (30), Şehid Medeni Havalimanı'nda sağlık görevlileri tarafından uygulanan ilk yardımın ardından tedavisi için Tebriz'deki bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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İRAN kalp krizi Yolcu Uçağı zorunlu iniş

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