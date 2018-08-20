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İran'da yolsuzluk nedeniyle 120 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

İran'da yolsuzluk nedeniyle 120 kişi tutuklandı

ANKARS (AA) - İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, ülkedeki son ekonomik yolsuzluk nedeniyle 120 şüphelinin tutuklandığını 30 iddianamenin de mahkemeye gönderileceğini bildirdi.

Laricani, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında yolsuzluk davalarının hızlıca çözüme kavuşması için 4 özel mahkemenin kurulduğunu ve önceliklerinin büyük "yolsuzluk dosyaları" olduğunu belirtti.

Yargı erkinin tüm olanaklarıyla dava dosyalarını neticeye ulaştırmak için seferber olduğuna dikkati çeken Laricani, yargılamaların süratle yapılacağını kaydetti.

Kendilerine yönelik basın ve farklı kesimlerden yapılan eleştirilere ilişkin de Laricani, "Bırakın yargı erki imkanları çerçevesinde adil yargılamasını yapsın. Yolsuzluk yapanlar elbette en ağır cezaya çarptırılmalıdır, bizim işimiz de bu. Fakat şüphe ve itham ile kimseye zulmedemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Yargı Erki Yolsuzluk

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