İran'da yolsuzluktan yargılanan 3 kişiye idam cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, yolsuzluk davaları için kurulan özel mahkemenin 3 kişiye idam cezası verdiğini belirtti.

Muhsin Ejei, ülkenin gündemini uzun süredir meşgul eden yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak başkent Tahran'da kurulan özel mahkemenin yolsuzluk suçlamalarından 3 kişiye idam, 32 kişiye 10 ila 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdiğini bildirdi.

İran yerel medyasındaki haberlere göre, Zencan eyaletinde katıldığı bir programda konuşan Ejei, hükümlerin infaz edilebilmesi için Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti. İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ülkedeki son ekonomik yolsuzluk nedeniyle 120 şüphelinin tutuklandığını 30 iddianamenin de mahkemeye gönderileceğini bildirmişti.

