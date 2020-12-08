İran'da Yüksek Mahkeme Muhalif Gazetecinin İdam Cezasını Onadı

İran’da Yüksek Mahkeme, geçen yıl tutuklanan muhalif gazeteci Ruhullah Zam’a verilen idam cezasını onadı. Uzun yıllar Fransa’da sürgünde yaşayan gazeteci geçen yıl istihbarat operasyonu adı verilen bir operasyonla gözaltına alınmıştı.

Amadnews isimli bir sosyal medya hesabını yöneten gazetecinin 1 milyon takipçisi bulunuyor. Ruhullah Zam, 2017 yılında ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde şiddet eylemlerini kışkırtmakla suçlanıyordu.

İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili online olarak düzenlenen basin toplantısından yaptığı açıklamada “Evet Yüksek Mahkeme, Devrim Mahkemesi tarafından verilen kararı onadı” dedi.

Reform yanlısı Şii bir din adamının oğlu olan Zam daha önce İran’dan Fransa’ya kaçmış ve burada sığınma hakkı elde etmişti. 2019 yılının Ekim ayında İran Devrim Muhafızları, nerede olduğunu açıklamadıkları bir operasyonla Zam’ı gözaltına aldıklarını açıklamıştı.

Yargılanan gazeteci Ruhullah Zam hakkında mahkeme hükümeti devirmeye yönelik faaliyet ve şiddeti körüklemek gerekçesiyle idam kararı vermişti.

