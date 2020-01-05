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  4. İran’da Yüzbinler Sokaklarda

İran’da Yüzbinler Sokaklarda

05.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Yüzbinlerce kişi Amerika’nın hava operasyonunda hayatını kaybeden Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin cansız bedenini karşılamak için Ahvaz’da sokaklara döküldü. Binlerce kişi Amerika’ya ölüm sloganları attı

İran’da Yüzbinler Sokaklarda

Yüzbinlerce kişi Amerika’nın hava operasyonunda hayatını kaybeden Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin cansız bedenini karşılamak için Ahvaz’da sokaklara döküldü. Binlerce kişi Amerika’ya ölüm sloganları attı.

Süleymani İran’ın Ortadoğu’daki etkisinin mimarı olarak biliniyor ve ülkede dini lider Ali Hamaney’den sonra en güçlü ikinci kişi olarak kabul ediliyordu.

Ölümünün ardından İran’dan tehdit mesajları geldi.

Amerikan Başkanı Donald Trump da Cumartesi günü Tahran’a sosyal medya hesabından sert mesaj gönderdi.

Trump, İran’ın Amerikan üslerini ve askerlerini hedef alması halinde Amerika’nın çok hızlı ve çok sert saldıracağını belirtti.

Trump, aralarında kültürel yapıların da olduğu 52 hedefin belirlendiğini kaydetti.

Trump’ın bu açıklamalarının ardından İran Amerika’nın İran’daki çıkarlarını temsil eden İsviçre temsilcisini dışişleri bakanlığına çağırdı.

İran İletişim Bakanı Muhammed Cevad Jahromi, “IŞİD, Hitler gibi hepsi kültürden nefret ediyor. Yakında tarih öürenecek ki kimsenin büyük ulus İran ve kültürünü yok edemeyeceğini anlayacak” ifadelerini kullandı.

Amerika Perşembe günü Süleymani’yi Bağdat’ta hedef almış, insanız hava aracıyla düzenlenen saldırıda Süleymani’yle birlikte İran destekli Hizbullah Tugayları örgütü lideri de hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından İran’dan intikam açıklamaları gelmişti.

Washington gelilşmenin ardından Ortadoğu’ya 3500 asker daha gönderdi.

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