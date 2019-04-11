İran'da zincirleme trafik kazası: 7 ölü

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
İran Acil Yardım Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed Kerem Derabadi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Tahran ile Merkezi eyaletine bağlı Save arasındaki otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldiğini belirtti.
Derabadi, kazaya karışan bir yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle 7 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını söyledi.
Yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini aktaran Derabadi, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
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