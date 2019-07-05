"İran'daki Afgan sığınmacıların hiçbir hakkı yok"

İSTANBUL (AA) - NARGES REZAI - Güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle yıllar önce ülkelerini bırakıp İran'a göç eden yaklaşık 3 milyon Afgan sığınmacının büyük bölümünün kayıt altına alınmadığı ve birçok haktan mahrum kaldığı belirtildi.

Ülkedeki Afgan sığınmacıların durumunu AA muhabirine değerlendiren İranlı sosyolog Mustafa İklima, İran'da babası Afgan annesi İranlı olan kimliksiz 50 bin Afgan çocuk bulunduğunu ve devletin kimlik vermemesi nedeniyle eğitim konusunda sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

İklima, inşaat işçiliği gibi ağır işlerde çalışan birçok Afgan sığınmacının da sigortasız istihdam edildiğini belirterek, "Sağlık sigortaları olmadığı için herhangi bir hastalık durumunda hastane masraflarını kendileri karşılıyor. İran'daki Afgan sığınmacılara ne sağlık sigortası yapılıyor ne yasal şekilde çalışmalarına izin veriliyor ne de oturma izni veriliyor." dedi.

Dünya genelindeki bütün ülkelerde sığınmacıların Birleşmiş Milletler yoluyla sağlanan bütçeden hizmet aldığını anlatan İklima, "İran'da bu şekilde değil. İran'daki sığınmacıların çoğunluğunu oluşturan Afganların hiçbir hakkı ve hukuku yok. Sigortasız ve düşük ücretle çalıştırılıyorlar, bu da işverenlerin işine geliyor. İran ya sığınmacı kabul etmemeli ya da kabul ediyorsa onlara hizmet ve imkanlar sağlamalı." diye konuştu.