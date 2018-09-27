İran'daki afişlerde İsrail askerlerinin fotoğrafının kullanılması tepki topladı

İran'ın Şiraz kentinde İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla belediye tarafından asılan afişlerde İran askerleri yerine İsrail askerlerinin kullanılması ülkede tepkilere neden oldu.
Şiraz Belediyesi tarafından 1980-88 yılları arasındaki İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla hazırlanıp kentteki bir meydana asılan afişte kayalık bir tepe üzerinde duran üç erkek askerin arkadan çekilmiş fotoğrafını kullandı.
Kentteki bir meydana asılan afişteki fotoğrafın İsrail ordusunun üniformalarını giymiş askerlerin fotoğrafı olduğu halk tarafından fark edilince söz konusu afiş indirildi. Şiraz Belediyesi ise tepkilerin hedefi oldu.
Ülke medyasında olay sert şekilde eleştirilirken Şiraz Şehir Konseyi Başkanı Ahmed Destgayb, sorumlular hakkında acil soruşturma çağrısında bulundu.
Şiraz Belediye Başkanı Haydar İskenderpur, olay nedeniyle halktan özür diledi. İskenderpur, Şiraz Belediyesi Kültür, Sosyal ve Spor İşleri Müdürlüğü'ne sorumluların derhal tespit edilip cezalandırılması talimatını verdi.
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