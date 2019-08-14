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İran'daki boşanmaların yüzde 55'i uyuşturucudan kaynaklı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 21:58 | Son Güncelleme

İran'daki boşanmaların yüzde 55'i uyuşturucudan kaynaklı

İran Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Genel Sekreteri İskender Mümini, ülkedeki boşanmaların yüzde 55'inin uyuşturucudan kaynaklı olduğunu söyledi.

İran'ın Tebriz kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mümini, ülkedeki uyuşturucu kullanımının boşanmalar üzerindeki etkisiyle ilgili bilgi verdi. İran cezaevlerindeki mahkumların yüzde 77'sinin uyuşturucu suçlusu olduğuna işaret eden Mümini, İran'daki boşanmaların yüzde 55'inin de uyuşturucudan kaynaklı olduğunu aktardı.

Mümini, sanatçı, sporcu ve basın kuruluşlarından uyuşturucunun zararlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak izin kendilerine yardımcı olmalarını ve uyuşturucunun yol açtığı zararları halka anlatmalarını istedi.

Eski İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, Kasım 2018'de yaptığı açıklamada, İran'daki mahkumların yüzde 70'inin direkt ya da dolaylı olarak uyuşturucu suçlusu olduğunu duyurmuştu.

Dünyadaki afyonun yüzde 90'ının üretildiği Afganistan'la komşu olan İran, Avrupa ve diğer ülkelere yapılan uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir geçiş güzergahı konumunda. İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Afganistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçılarıyla İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran uyuşturucu

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