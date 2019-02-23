İran'daki Buşehr nükleer santrali kapanabilir

Bir hafta içinde tesisin çalışmalarının yıllık yakıt değişimi ve bakım onarımları için durdurulacağını aktaran Kemalvendi, yüklenici firmanın geçen yılki bakım onarım ücretlerinin tam olarak ödenmediğini ve gelecek yıl için santrale ayrılacak bütçenin de halen belirsiz olduğunu ifade etti.

Santralin yakıt ücretinin hükümet tarafından temin edildiğini söyleyen Ahmediyan, "Döviz kurlarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda şu anda hükümetin desteği santralin yakıtının sağlanması için yeterli olmuyor." ifadesini kullandı.

İran'ın ilk nükleer enerji santrali ülkenin güneyindeki Buşehr kentinde Rusya tarafından inşa edildi. Rusya ile 1995’te imzalanan anlaşma uyarınca Buşehr nükleer santralini 1999’da teslim edilecekti ancak siyasi ve ekonomik gerekçelerle santral zamanında bitirilemedi. Santralin tesliminin gecikmesinde ABD ve İsrail'in ve müttefiklerinin Rusya üzerindeki siyasi baskılarının etkili olduğu ifade ediliyor. 2012 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlayan Buşehr nükleer santrali Eylül 2013'te İran’a devredilmişti.

