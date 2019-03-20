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İran’daki ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında 4 ölü, bin 962 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

İran’da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son Çarşamba gecesini kutlamak için Salı akşamı yapılan kutlamalarda 4 kişi hayatını kaybederken, bin 962 kişi yaralandı.

İran’da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son Çarşamba gecesini kutlamak için Salı akşamı yapılan kutlamalarda 4 kişi hayatını kaybederken, bin 962 kişi yaralandı. Kutlamalarda kamu malları da zarar gördü.

İran’da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son Çarşamba gecesi için yapılan ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında 4 kişi hayatını kaybederken, bin 962 kişi yaralandı. İran Acil Yardımlar Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ülke genelindeki ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 962 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 174 kişinin hastanelerde gözetim altında tutulduğunu belirten İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Kolivend, 385 kişinin yandığını ve 107 kişinin kol ve bacaklarını kaybettiklerini söyledi. Aynı zamanda Nevruz tatili öncesinde 72 saat içerisinde yaşanan trafik kazalarında 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran’da Nevruz Bayramı öncesi yılın son Çarşamba gecesinde yapılan ‘Çarşamba Suri’ kutlamalarında İranlılar yakılan ateşlerin üzerinden atlayarak, havai fişek gösterileri ile birlikte el yapımı patlayıcı maddeler kullanmaktalar. Her yıl gerçekleşen bu kutlamalarda bir çok İranlı hayatını kaybederken yüzlercesi yaralanıyor. Bir önceki yıl yaşanan Çarşamba Suri kutlamalarında ise 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 779 kişi yaralanmıştı.

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