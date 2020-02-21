İran’daki Corona Virüsü Salgınına Karşı Türkiye Alarmda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü kaynaklı İran’da 5 ölüm vakası olduğunu belirterek, dün geceden itibaren İran’dan Türkiye’ye giriş yapacak yolcuları pasaport kontrolü öncesinde sağlık kontrolundan geçirmeye başladıklarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, Türkiye’nin Çin’in Wuhan eyaleti kaynaklı corona virüsü salgınına karşı tedbirleri gözden geçirmesinin ardından son tabloyu Bakan Koca kamuoyuna duyurdu. Koca, Türkiye’nin 560 kilometrelik sınır komşusu İran’da da yeni tip corona virüsü görülmesi üzerine dün geceden itibaren bu ülkeden gelecek yolcularla ilgili tedbirleri hayata geçirdiklerini bildirdi. Koca, “Özellikle pasaport kontrolu yapılmadan önce her yolcuyu sağlık kabinine alarak muayene etmeye, sağlıklı olup olmadığının tespitini yapmaya dün geceden itibaren başladık. Bu anlamda en ufak bir şüphe durumunda ülkeye girişine daha pasaport kontrolundan önce izin verilmemiş olacak” bilgisini verdi. Türkiye’nin henüz Dünya Sağlık Örgütü’nün henüz öneride bulunmamasına rağmen İstanbul’da dış hatlarda termal kamera ile sağlık kontrolu işlemini başlattıklarını anımsatan Koca, erken dönemde aldıkları tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı Türkiye'den uzak tutmayı başardıklarını söyledi. Ancak komşu İran’da da corona virüsü görülmesini “önemli bir gelişme” olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile bir saat süren telefon görüşmesi yaptığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu kendisine ifade ettiğini bildirdi.

İranlı mevkidaşına her türlü yardıma hazır olduklarını söylediğini kaydeden Fahrettin Koca, Nemeki’yle konuşmasıyla ilgili bilgi de verdi. Koca, “Bu süreci özellikle şeffaf götürmek istediklerini de ifade ettiler. Ben de Türkiye olarak, hem yardım malzemesi anlamında tıbbi maske ve elbise, özellikle yeni geliştirdiğimiz yerli tanı kiti dahil olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğumuzu ve 26 kişiden oluşan ve bu süreci neredeyse her gün bir araya gelerek, sağlıklı götürmeye çalışan Bilim Kurulumuzun varlığını ve bu çerçevede istenirse bir bilim heyetiyle de destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Bu anlamda özellikle çok teşekkür etti. Bu süreci birlikte yakın işbirliği, iletişimle götürmemizin faydalı olacağı konusunda görüş birliği sağlandı. Hastalığın Kum kenti ve çevresinde görüldüğünü ifade etti. Diğer bölgelerde özellikle sınırımıza yakın Tebriz ve Batı bölgesinde görülmediğini, Tahran ve bir iki eyalette daha benzer vakanın olduğunu ama bu vakaların da Kum kenti temaslı olduğunu özellikle ifade ettiler. Burada görülen vakaların da kaynak olarak Çin olduğunu, Çin'e gidip gelenlerle temas sonrası bu enfeksiyon oluştuğunu ifade etti” diye konuştu.

Kum’dan gelecekler Türkiye’ye alınmayacak Sağlık Bakanı Koca, İran’la sınır bölgesindeki valilikler başta olmak üzere ilgili tüm birimleri bilgilendirdiklerini açıklayarak, “İran ile özellikle bu dönemde kara hudut kapılarımızın, Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy, Hakkari Esendere ve buna ilave olarak Iğdır'dan özerk Nahçıvan bölgesine açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda tedbirlerimizi daha da genişleterek alıyoruz. Biz bu hudut kapılarımızda 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Dün geceden itibaren İran'dan gelen bütün yolcuları pasaport kontrolünden önce olmak üzere sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçirmeye başladı. Dünden bu yana özellikle hasta olan, ateşi olan veya öksürük, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik, solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Bu muayeneleri herkese mutlak yapmayı ve bu süreçte ülke içerisinde de adres ve iletişim bilgileri olmayan kişiyi de almamayı planlıyoruz. Kum kenti veya son 14 günde Kum kentine uğramış kişileri de bu süreçte almayı düşünmüyoruz” dedi.

İranlı yolculardan sınırda sağlık belgesi talep edilecek Sınır kapılarında yolculara, corona virüsü ile ilgili İngilizce ve Türkçe broşürler dağıtıldığını hatırlatan Koca, buna Farsça bilgilendirme broşürlerini de bugünden itibaren eklendiklerini açıkladı. Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki’yle görüşmesi çerçevesinde, artık Türkiye olarak İranlı yolculardan sağlıklı olduklarını belirtir bir resmi bir belge talep ettiklerini de bildirdi. Koca, “Bu talebimiz uygun görüldü, pazar akşamından itibaren devreye girmiş olacak. Bütün bunlara, bu belgeye rağmen yine 24 saat sağlık ekibimiz herkesi yine sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız” diye konuştu. Türkiye’nin İran’daki salgında artış görülmesi durumunda ilave tedbirler alacağı mesajını da veren Koca, “Bu noktada da temkinliyiz, hazırlıklıyız, yapılması, alınması gereken bir karar gerektiğinde her an bunu yetkililerle görüşerek alma noktasında müdahalemiz olur” ifadesini kullandı. Ayrıca Çin’e gelecek günlerde tıbbi malzeme göndereceklerini söyleyen Koca, Türkiye’nin ise kendi vatandaşları açısından yeterince antiviral ilaç ve medikal malzeme ihtiyacını depoladığını söyledi.