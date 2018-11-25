İran'daki deprem: 210 yaralı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kermanşah Eyalet Valisi Huşeng Bazvend, Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 210 kişinin yaralandığını belirtti.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Bazvend, şu ana kadar sağlık merkezlerine başvuran yaralı sayısının 210 olduğunu duyurdu.

Bazvend, can kaybına dair henüz bilgiye sahip olmadıklarını, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Depremden hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların Serpol Zehab, Gilanigarb ve Kasrı Şirin kırsalından olduğu öğrenildi.

Komşu Irak'ın bazı kentlerinde hissedilen ve kısa süre paniğe neden olan depremde şu ana kadar herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtiliyor.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde, yerel saatle 20.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklanmıştı.

