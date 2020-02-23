İran'daki Deprem Sonrası Van'da Can Kayıpları Var

İran'ın Türkiye sınırına yakın Kotur ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem Van’da can kaybına neden oldu. Sınıra yakın köylerdeki kerpiç evlerin yıkılması sonucu 7 kişi öldü.

Kandilli Rasathanesi merkez üssü Türkiye-İran sınırındaki Kotur kasabası olan depremin şiddetini Richter ölçeğiyle 5,8 olarak ölçtü. Yerin 5 km. altında meydana gelen deprem İran’la birlikte Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan’da da hissedildi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi verilerine göre ise 5,7 büyüklüğündeki deprem 6 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sabah 8:52’de meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi. Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." denildi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da 7 kişinin öldüğünü duyurdu. Soylu, ölenlerin 4'ünün yetişkin 3'ünün çocuk olduğunu belirterek, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

