HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İran'daki Deprem Sonrası Van'da Can Kayıpları Var

İran'daki Deprem Sonrası Van'da Can Kayıpları Var

23.02.2020 11:53 | Son Güncelleme

İran'ın Türkiye sınırına yakın Kotur ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem Van’da can kaybına neden oldu. Sınıra yakın köylerdeki kerpiç evlerin yıkılması sonucu 7 kişi öldü. 

İran'daki Deprem Sonrası Van'da Can Kayıpları Var

İran'ın Türkiye sınırına yakın Kotur ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem Van’da can kaybına neden oldu. Sınıra yakın köylerdeki kerpiç evlerin yıkılması sonucu 7 kişi öldü.

Kandilli Rasathanesi merkez üssü Türkiye-İran sınırındaki Kotur kasabası olan depremin şiddetini Richter ölçeğiyle 5,8 olarak ölçtü. Yerin 5 km. altında meydana gelen deprem İran’la birlikte Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan’da da hissedildi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi verilerine göre ise 5,7 büyüklüğündeki deprem 6 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sabah 8:52’de meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi. Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." denildi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da 7 kişinin öldüğünü duyurdu. Soylu, ölenlerin 4'ünün yetişkin 3'ünün çocuk olduğunu belirterek, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
'Garantili kupon' dolandırıcılarına hapis'Garantili kupon' dolandırıcılarına hapis
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...

En Çok Okunan Haberler

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Skandal iddia sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Skandal iddia sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 8 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Diğer Haberler
Afet uzmanından deprem sonrası dikkat çeken uyarı!

Afet uzmanından deprem sonrası dikkat çeken uyarı!

'Sıfır' diye aldı! Hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı

'Sıfır' diye aldı! Servise gidince şaşkına döndü

'Garantili kupon' satan dolandırıcılara hapis cezası

'Garantili kupon' dolandırıcılarına hapis

'Ponzi Arzu' ile ilgili mahkemeden flaş karar!

'Ponzi Arzu' ile ilgili mahkemeden flaş karar!

CHP'li eski vekil Develi'den flaş iddia: Kongrede aday çıkması engellendi

CHP'li isimden flaş iddia: Kongrede aday çıkması engellendi

Böyle hırsızlık görülmedi! Güpegündüz apartman kapısını çaldılar

Böyle hırsızlık görülmedi! Güpegündüz apartman kapısını çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.