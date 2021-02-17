İran’daki depremde 10 kişi yaralandı

İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’nde gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki depremde 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’ne bağlı Siseht şehrinde yerel saatle 22.05’te meydana gelen 5.6 depremde 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, “Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’ne bağlı Siseht şehrinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 10 kişi yaralandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi” dedi.

Halidi, meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 4 adet değerlendirme ekibi gönderildiğini bildirdi.

