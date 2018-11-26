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İran'daki depremde yaralı sayısı 513'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 01:45 | Son Güncelleme

İran'daki depremde yaralı sayısı 513'e yükseldi

İran'ın Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 513'e yükseldi.

Kermanşah Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Muradi, yaptığı açıklamada Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab'ta 235, Gilanigarb'ta 108, Kasrı Şirin'de 97, Batı İslamabad'ta 57, Revanser'de 10 ve Delaho'da da 6 olmaz üzere toplam 513 kişinin yaralandığını söyledi.

Muradi, İran resmi ajansı IRNA'daki açıklamasında 44 ambulans ile bir otobüs ambulansın deprem bölgesinde vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti.

Deprem nedeniyle okulların ve üniversitelerin tatil edildiği Kermanşah'ta, elektriğin verildiği ve geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara gerekli yardımların ulaştırıldığı ifade edildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde, yerel saatle 20.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.

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deprem İRAN Kermanşah yaralı

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