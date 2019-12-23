HABER

İran'daki Gösterilerde 1500 Civarında Kişi Öldü İddiası

23.12.2019 13:41 | Son Güncelleme

İran’da petrol fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için Kasım ayında ülke genelinde yapılan gösterilerde 1500 civarında kişi hayatını kaybetti

İran'daki Gösterilerde 1500 Civarında Kişi Öldü İddiası

İran’da petrol fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için Kasım ayında ülke genelinde yapılan gösterilerde, 1500 civarında kişi hayatını kaybetti. Bu son rakam, Reuters Haber Ajansı tarafından İran İçişleri Bakanlığı’ndan 3 yetkiliye dayandırıldı.

Son olarak Uluslararası Af Örgütü olaylarda en az 304 kişinin öldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı. İranlı yetkililerin Reuters’a verdikleri rakam bunun yaklaşık 5 katı.

Habere göre ölenlerden en az 17’si çocuk ve gençlerden 400’ü de kadınlardan oluşuyor. Ölenler arasında polis ve güvenlik görevlileri de bulunuyor.

Reuters Haber Ajansı 1500 civarında kişinin öldüğüne dair bilginin hastaneler, morglar ve emniyet yetkililerinden toplandığını ifade ediyor.

Reuters Haber Ajansı olaylar başladıktan iki gün sonra üst düzet yetkililerle biraraya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, “İslam Cumhuriyeti tehlikede. Bunu bitirmek için ne gerekiyorsa yapın. Size emri veriyorum” dediğini öne sürdü. Reuters Haber Ajansı bu iddiaya ilişkin İranlı yetkililerin yorum yapmadıklarını ve sorulara cevap vermediklerini belirtiyor.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Bedenlerimizin büyümesi dünyada gıda ihtiyacını nasıl etkileyecek?Bedenlerimizin büyümesi dünyada gıda ihtiyacını nasıl etkileyecek?
Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyorYunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Emre Belözoğlu açıkladı: ''Ersun Yanal bana...''

Emre Belözoğlu açıkladı: ''Ersun Yanal bana...''

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

Cezayir Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Cezayir Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'daki Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye hapis cezası

Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye hapis cezası

Yunanistan'da saldırganlar Türkiye Konsolosluğu çalışanının arabasını ateşe verdi

Türkiye Konsolosluğu çalışanının aracı ateşe verildi

Seçim yarışında ikinci perde!

Seçim yarışında ikinci perde!

Azerbaycan'da yerel seçimler yapılıyor

Azerbaycan'da yerel seçimler yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.