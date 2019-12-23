İran'daki Gösterilerde 1500 Civarında Kişi Öldü İddiası

İran’da petrol fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için Kasım ayında ülke genelinde yapılan gösterilerde, 1500 civarında kişi hayatını kaybetti. Bu son rakam, Reuters Haber Ajansı tarafından İran İçişleri Bakanlığı’ndan 3 yetkiliye dayandırıldı.

Son olarak Uluslararası Af Örgütü olaylarda en az 304 kişinin öldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı. İranlı yetkililerin Reuters’a verdikleri rakam bunun yaklaşık 5 katı.

Habere göre ölenlerden en az 17’si çocuk ve gençlerden 400’ü de kadınlardan oluşuyor. Ölenler arasında polis ve güvenlik görevlileri de bulunuyor.

Reuters Haber Ajansı 1500 civarında kişinin öldüğüne dair bilginin hastaneler, morglar ve emniyet yetkililerinden toplandığını ifade ediyor.

Reuters Haber Ajansı olaylar başladıktan iki gün sonra üst düzet yetkililerle biraraya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, “İslam Cumhuriyeti tehlikede. Bunu bitirmek için ne gerekiyorsa yapın. Size emri veriyorum” dediğini öne sürdü. Reuters Haber Ajansı bu iddiaya ilişkin İranlı yetkililerin yorum yapmadıklarını ve sorulara cevap vermediklerini belirtiyor.

