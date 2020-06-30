İran’daki Gösterilerin İlham Kaynağı Gazeteciye İdam Cezası

İran’da 2017 yılı sonunda yoksulluk ve ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtıgösterilere ilham veren gazeteci Ruhullah Zam yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Ruhullah Zam, AmadNews adlı internet sitesi ve mesaj uygulaması Telegram’da kurduğu kanal üzerinden protestoların ne zaman düzenleneceğine ilişkin bilgilerin yanı sıra İran siyasetinde Şii yönetici sınıfını doğrudan hedef alan görüntüler paylaşıyordu.

Fransa’nın başkenti Paris’te sürgünde olan Zam, bilinmeyen bir nedenle İran’a dönmüş ve 2019 yılı Ekim ayında istihbarat yetkilileri tarafından gözaltına alınmıştı. Son aylarda Zam’ın çalışmalarıyla ilgili itiraf niteliğinde birçok açıklama İran televizyonlarında yayınlanmıştı.

‘’Yeryüzünde fesat’’ suçlaması

İran yargı erki sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili, İranlı gazetecinin ‘‘yeryüzünde fesat çıkarmaktan’’ suçlu bulunduğunu ve idam cezasına çarptırıldığını açıkladı. İran yasalarında ‘’yeryüzünde fesat’’ suçlaması daha çok casusluk ya da İran hükümetini devirme girişimleriyle bağlantılı olarak kullanılıyor.