HABER

İran'daki hastaneler alarm veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:44 | Son Güncelleme

İran Doğal Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Araştırma Merkezi Başkanı Hamidreza Haneke, İran’daki hastanelerin en az yüzde 10’unun güvenlik açısından yeterli düzeyde olmadığını söyledi

İran Doğal Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Araştırma Merkezi Başkanı Hamidreza Haneke, İran’daki hastanelerin en az yüzde 10’unun güvenlik açısından yeterli düzeyde olmadığını ve yıllardır hizmet veren bu kuruluşların yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Haneke, İran’da yeni hastaneler yapılmamasını eleştirerek "Ya yeni hastaneler inşa etmemiz gerekiyor ya da eskilerini yenilememiz." dedi.

İran'daki hastanelerin birçoğunun 30, 40 veya 60 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Haneke, söz konusu yapıların belediyelerin de yardımıyla yapı güvenliğine uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

- "Tahran'daki hastaneler daha kötü durumda"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Haneke, başkent Tahran'daki hastanelerin bina güvenliği açısından diğer bölgelere göre daha kötü durumda olduğunu söyledi.

Haneke, şu ifadeleri kullandı:

"Tahran'da durum çok daha kötü. Hastaneler eski ve yenileri yapılmamış. Ayrıca bölgedeki özel hastaneler de şehrin batısında toplanmış ve şehrin doğusunda bir tane hastane yok."

Ülkedeki müteahhitlik sisteminin de yeni hastane binaları inşa etmek için uygun olmadığını vurgulayan Haneke, tıp fakültelerinin hastane binası inşası için yeterli sermayeye sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Ücretli poşet yerine kendi diktikleri çantaları kullanacaklarÜcretli poşet yerine kendi diktikleri çantaları kullanacaklar
Parasını alamayan futbolcular kulübü terk etti, taraftar valiliğe çelenk bıraktıParasını alamayan futbolcular kulübü terk etti, taraftar valiliğe çelenk bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamidreza Haneke İRAN Tahran

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

AK Parti toplantısında gerginlik!

AK Parti toplantısında gerginlik!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.