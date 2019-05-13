İran’daki İngiliz casusuna 10 yıl hapis cezası

İngiltere adına casusluk yaptığını itiraf eden İranlı kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran’ın başkenti Tahran’da İngiliz eğitim organizasyonu British Council’de çalışan bir İranlı kadın, ajanlık suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında suçunu itiraf eden kadına, mahkeme 10 yıl hapis cezası verdi.

İran Yargısı Sözcüsü Gulamhüseyin İsmail, "British Council’in İran masasında çalışan bir İranlı, İngiliz İstihbarat Servisleriyle işbirliği yaptığını itiraf etmesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı” dedi.

Sözcü İsmail, kadının “kültürel ajanlık” yaptığını ifade ederek kimliği hakkında bilgi vermedi.

Sözcü, tutuklu kadının önceden British Council’de öğrenci olduğunu ve daha sonra işe alındığını belirtti. İsmail ayrıca kadının 1 yıldır gözaltında tutulduğunu da kaydetti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

