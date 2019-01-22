İran'daki ithalat yasağı tartışmalara neden oldu

İSTANBUL (AA) - İran Meclisinin ülkede ihtiyacı karşılayacak kadar üretimi bulunan "benzer" malların ithalatının yasaklanmasını öngören tasarıyı onaylaması ülkede tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan İranlı ekonomi uzmanları, alınan kararın iç üretim ve pazara herhangi bir faydasının olmayacağını söyledi.

İran Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Selahverzi, sosyal medya hesabından, "Meclisin aldığı karar, yerli üretime herhangi bir fayda sağlamayacağı gibi kaçakçılık ve yolsuzluğu da arttıracaktır." şeklinde açıklamada bulundu.

İran Ekonomi Araştırmalar Enstitüsü Ekonomi Uzmanı Dr. Seyamek Kasımi de, kanunun rekabet kurallarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran Meclisinin "iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar üretimi yapılan benzer malların ithalatını yasaklama" kararının Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilere zarar vereceğini belirtmişti.

İran meclisi ülke içinde üretilen ve iç piyasanın ihtiyacına cevap veren malların ithalatını 21 Mart 2021 tarihine kadar yasaklamayı içeren yasa tasarısını pazar günü onaylamıştı.

Yerli üretimin desteklenmesi kapsamında onaylanan tasarıyla, ithalatçıların söz konusu özelliklerdeki malları ülkeye getirmek için ithalat izin kaydı açtırmaları yasaklanmıştı.

