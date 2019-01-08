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İran'daki kum fırtınası toz miktarını 5 kat artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:03 | Son Güncelleme

İran'daki kum fırtınası toz miktarını 5 kat artırdı

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz miktarı normal değerlerin 5 katına çıktı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Zahidan Meteoroloji Müdürü Muhsin Bestani, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'daki şiddetli kum fırtınasının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Bestani, "Saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan kum fırtınası havadaki toz miktarını 5 kat arttırdı." dedi.

Görüş mesafesinin bin 200 metreye kadar düştüğünü belirten Bestani, toz bulutunun meydana getirdiği hava kirliliği derecesinin 769 mikrogram/metreküpe ulaştığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İran'da kum fırtınası Sistan-Beluçistan eyaleti Zahidan

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